«الشارقة صديقة للطفل» يطلق هويته المؤسسية الجديدة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”



أطلق مكتب الشارقة صديقة للطفل، هويته المؤسسية الجديدة، والتي تتضمن شعاراً بصرياً جديداً، يجسد فلسفة المكتب ورؤيته في تمكين الأطفال واليافعين في الشارقة من مختلف الأعمار والفئات والقدرات والأديان، والجنسيات، وتوفير بيئة صديقة، تضمن لهم كامل الرعاية والعناية، ويتمتعون فيها بكل حقوقهم.

وتتضمن هوية المكتب الجديدة تغيير اسمه باللغة الإنجليزية من (Sharjah Baby Friendly Office) إلى (Sharjah Child Friendly Office) ليعكس الاسم الجديد مهام ومسؤوليات المكتب التي تشمل الأطفال واليافعين على حد سواء.

وفي هذا الصدد قالت الدكتورة حصة الغزال، المديرة التنفيذية للمكتب: «بإطلاق الهوية، يدخل المكتب مرحلة جديدة، تستند إلى جهود ورؤى بُذلت على مدار أربعة عقود، ضمن توجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، مرحلة نطمح فيها للوصول بنموذج الشارقة في تمكين ورعاية الأطفال واليافعين إلى العالميّة، وتوفير بيئة أكثر أمناً ودعماً وازدهاراً، بحيث يمكن للأطفال اكتشاف مواهبهم وقدراتهم وإدراك واجباتهم تجاه مجتمعهم».

وأضافت: «يعكس إطلاق الهوية والشعار الجديدين للمكتب، النهج التكاملي الذي تتبناه الإمارة في رعاية الأطفال واليافعين، من جميع الفئات العمرية والجنسيات، وبدون أي استثناء أو تمييز، وفي الوقت نفسه يكشف حرص المكتب على تبني منهج مستدام تجاه حماية وتعزيز حقوق الأطفال».