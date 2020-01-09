رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي ينظم «روعة أوغندا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي، عن تنظيم معرضٍ جديدٍ بعنوان «روعة أوغندا - تصور للوطن والتاريخ»، والذي سيفتتح أبوابه للزوار الأحد المقبل.

ويضم المعرض الذي يستمر حتى 28 يناير الجاري أعمال الفنان سعيدي علي ناصر صوافي التي تكشف عن مسيرته الإبداعية، حيث يسلط الضوء على تصورات الفنان الأوغندي لاحتفالات الولادة والحصاد والعودة إلى الديار، وكذلك آثار المجاعة والنزاع السياسي والمخاطر الناجمة عن الألغام، كما يتناول قضايا الهوية في مرحلة ما بعد الحداثة من المنظور الإفريقي المعاصر.

وتقدم لوحات صوافي الشهيرة تجربةً بصرية غنية تصطحب الزوار في رحلة تعكس ثقافة ومجتمع القرية الأوغندية في القرن العشرين. وتتنوع أعمال الفنان بين مشاهد تتناول موضوعات متنوعة، وصوراً تأملية صغيرة لموسيقيين وأمهات وقرويين مسنين، يقدمها بأسلوب مستوحى من الفن التكعيبي، سعياً لتصوير أهل أوغندا كرمز للكرامة والفخر في الشخصيات التي يجسدونها.

وقال صوافي: «يعد الرسم أحد سبل نقل الرسائل والكشف عن قصص لم تُحكَى بعد. لا يعرف الجميع إفريقيا عن كثب، ولا يغطي الإعلام سوى الموضوعات المهمة. لكن حين تتعمق في النظر إلى رجل أصيب بلغم أرضي، يتضح لك أن حتى صناع اللغم لا يعلمون من أصيب بالضرر، بسبب هذا اللغم أو حجم الضرر الذي خلّفه».