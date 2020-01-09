معرض 421 يستكشف خبايا الرسم التجريدي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم معرض 421 الدورة القصيرة (سبر أغوار التجريد) التي تأتي في إطار برنامج موسم الشتاء، وتتيح للمشاركين فرصة تطوير بصمتهم الخاصة من خلال الرسم التجريدي. ومن المقرر أن تنطلق الدورة يوم 14 يناير في ميناء زايد.

وتشرف على الدورة زهرة جونجي، وسيتعلم المشاركون فيها الخطوات الثلاث الرئيسية للفن التجريدي التي تسهل عملية الرسم نفسها، وهي البحث والتطوير والتنفيذ.

وسيبدأ المشاركون بأساسيات الرسم من خلال رسومات سريعة، والتعرف إلى التكوين وإيجاد طرق متعددة له؛ الأمر الذي يعد جزءاً أساسياً من الرسم، ثم يستكشفون درجات الألوان، والألوان الخفيفة، والظلال، ودرجة الحرارة، ومزج الألوان، لينتقلوا بعدها إلى تنفيذ عمل فني تجريدي ملون بأطراف حادة، ويمارسون التحريف البصري باستخدام نظام ألوان متشابه.

وسيستخدم المشاركون المشاهد الحضرية للقيام بأعمال تجريدية تعبر عن الأنماط المختلفة في الرسم. وإضافة إلى ذلك، سيدرسون منهجية الفنان التجريدي، وستتاح لهم فرصة مراجعة نماذج من أعمال فنانين تجريديين من القدماء والمعاصرين. وفي نهاية الدورة سيقوم المشاركون بتطوير مشروع نهائي وتقديمه أمام المجموعة المشاركة.