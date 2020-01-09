تطبيق قرار الدرجات بصرف النظر عن سنوات الخدمة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”



انطلاقاً من دور هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، بالعمل على متابعة وتسهيل تنفيذ أحكام قرار جدول الدرجات والرواتب والبدلات والعلاوات لموظفي حكومة أبوظبي، نظمت الهيئة والصندوق ورشة عمل تعريفية للمختصين في الجهات الحكومية بهدف التعريف بالقرار، وخطة التنفيذ لآلية نقل الموظفين على الجدول، وتسلسل وسلاسة الإجراءات، إضافة إلى توفير الدليل الإرشادي للجهات الحكومية، وتدريب المختصين منهم بشأن كيفية استخدام النظام الإلكتروني لنقل الموظفين على جدول الرواتب، وتنفيذ التطبيق العملي لذلك، والرد على أية استفسارات، لتمكينهم من تنفيذ بنود القرار بسهولة، وتوعية موظفي جهاتهم والرد على كل استفساراتهم.

بدأ سريان تطبيق جدول الدرجات والرواتب والبدلات والعلاوات لموظفي حكومة أبوظبي اعتباراً من الأول من يناير/‏ كانون الثاني الجاري، وبشأن الاستحقاقات الجديدة للموظفين سيبدأ صرفها بعد صدور قرار اللجنة التنفيذية بنقل كل موظفي الجهات الحكومية إلى الجدول الجديد، خلال المدة المحددة في التعميم الخاص بشأن نقل موظفي الجهات الحكومية على جدول الدرجات والرواتب والبدلات والعلاوات.

وتمت إعادة مراجعة قيمة الراتب الخاضع للاستقطاع في الجدول الجديد، بهدف تضمين ما يقارب 80% من الراتب الإجمالي للدرجة ضمن الراتب الخاضع للاستقطاع الذي يحسب على أساسه المعاش عند التقاعد، وبالتالي زيادة المعاش بعد التقاعد.

وسيتم تطبيق القرار على الموظفين بصرف النظر عن عدد سنوات الخدمة، كما سيطبق على الموظفين الراغبين في التقاعد حالياً، حيث إن القرار لا يشمل المتقاعدين الحاليين، وسيتم تطبيقه على الموظفين الموجودين على رأس عملهم فقط.

وفي ما يخص نسبة الزيادة المتوقعة في المعاش التقاعدي، فإنه لا توجد نسبة موحدة لزيادة المعاش التقاعدي للموظفين المشمولين بالقرار، حيث سيتم تحديد قيمة الراتب الخاضع للاستقطاع الجديد للموظفين الحاليين بعد إجراء عمليات النقل على جدول الرواتب الجديد، الذي على أساسه يتم حساب المعاش التقاعدي المتوقع ومعرفة نسبة الزيادة التي طرأت عليه بعد القرار.