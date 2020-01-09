افتتاح مهرجان النهضة التراثي الثقافي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، افتتح مهرجان النهضة التراثي الثقافي في دورته ال 11 بفرع جمعية النهضة النسائية بالليسيلي، بمنطقة المرموم، ويستمر حتى غد.

حضر المهرجان الشيخ عبد العزيز بن علي النعيمي رئيس مجلس إدارة جمعية الإحسان الخيرية بعجمان، وافتتحته ناعمة المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي، ويهدف إلى ترسيخ قيم الأصالة ونشر التوعية الوطنية، في دلالة على اعتزاز الإمارات بهويتها العربية، وإبراز روح التراث والعادات والتقاليد الأصيلة، من خلال تنظيم الفعاليات المجتمعية التي تسهم في تعريف الأجيال الجديدة على قيمنا الحضارية، وكذلك لتطوير المهارات الحياتية.

يحتضن المهرجان، الكثير من الفقرات الجاذبة للأطفال والكبار، تنوعت بين التثقيفية والترفيهية، والمسابقات التراثية والألعاب والأهازيج الشعبية، ويضم العديد من الفعاليات الثقافية والتراثية والمجتمعية، كما عزّزت جهات حكومية وتوعوية تواجدها في المهرجان بإبراز خدماتها وأعمالها للجمهور ومشاركتها في فعاليات توعوية ممتعة وهادفة.