100 % تحقيق مستهدفات اكتشاف الجرائم المقلقة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة:”الخليج 365”



أعلن اللواء علي عبدالله بن علوان، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، تحقيق المستهدفات الخاصة بكشف الجرائم المقلقة عام 2019، مقارنة بعام 2018، حيث بلغت نسبتها 100 %.

وأشار إلى أن تحقيق هذا الإنجاز تطلب بذل الجهد والسهر على أمن الجميع، والعمل الدؤوب والمخلص في تعقب الجرائم والكشف عن فاعليها وتقديمهم للعدالة. لافتاً إلى أن هذه الجهود تعزز حالة الأمن والاستقرار في رأس الخيمة، وتبث الطمأنينة في نفوس كل من يعيش على أرضها. كما إن هذا المستهدف الذي تحقق يرجع إلى جهود فرق عمل إدارة التحريات والمباحث الجنائية، حيث شكلت فرق عمل ميدانية متخصصة لمتابعة الجرائم المجهولة وكشفها. كما ركزت القيادة خلال عام 2019 بدوريات البحث الجنائي على المناطق الساخنة، واستحداث برامج عمل تطويرية للحد من الجريمة، وجهود التوعية الأمنية والحملات الموجهة والتعاون مع فئات المجتمع المختلفة.

فيما أوضح العميد عبدالله منخس، المدير العام للعمليات الشرطية، أن إدارة التحريات والمباحث الجنائية، بمعاونة فرق العمل المختصة في مراكز الشرطة الشاملة، في المدينة، والجزيرة الحمراء، والدقداقة، نجحت في اكتشاف الجرائم المقلقة التي وقعت في مناطق اختصاصها في الربع الأخير من العام الماضي، بنسبة 100 % في صورة تجسد مستوى المهنية والحرفية العالية.