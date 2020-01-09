السلطات السعودية تكشف تفاصيل القبض على أخطر إرهابي









اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: كشفت السلطات السعودية اليوم الأربعاء تفاصيل القبض على المطلوب الأمني، محمد بن حسين علي آل عمار، وهو واحد من المطلوبين في قائمة التسعة الذين قاموا بعدة عمليات إرهابية في المملكة وتحديدا في المنطقة الشرقية.

وصرح المتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة بأنه إلحاقاً للبيان المعلن عنه بتاريخ 29 / 1 / 1438هـ، المتضمن الإعلان عن عدد من المطلوبين أمنياً الذين قاموا باستهداف مواطنين ومقيمين ورجال أمن ومرافق ومنشآت أمنية واقتصادية في المنطقة الشرقية، وعددهم (9) أشخاص ومنهم المطلوب على تلك القائمة / محمد بن حسين علي آل عمار.

وقال البيان إن تمكنت الجهات الأمنية برئاسة أمن الدولة تمكنت صباح أمس الثلاثاء من تحديد أحد الأوكار الإرهابية ويقع بحي البحاري بمحافظة القطيف في المنطقة الشرقية، وكان يوجد بداخله المطلوب المذكور والمتورط في الكثير من الجرائم الإرهابية.

واستطر البيان:"وعند توجيه النداء له لتسليم نفسه بادر بإطلاق النار على رجال الأمن مما اقتضى التعامل معه وفق ما يتطلبه الموقف ما أسفر عن إلقاء القبض عليه دون أن يصاب أحد من الساكنين أو المارة أو رجال الأمن بأي أذى.

تم ضبط المطلوب الأمني وعُثر بحوزته على أسلحة متنوعة وهي:"كوع متفجر، سلاح من نوع رشاش، مسدسي جلوك، 464 طلقة رشاش حية، 160 طلقة مسدس حية، 5 مخازن مسدس مذخرة، 13 مخزن رشاش مذخرة، سكين، ومبلغ مالي".

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واختتمت رئاسة أمن الدولة بيانها الذي بثته عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، داعية بقية المطلوبين للمبادرة بتسليم أنفسهم وعدم التمادي في غيهم، كما أهابت في الوقت ذاته بكافة المواطنين والمقيمين بالمبادرة في الإبلاغ عبر هاتف مركز البلاغات الأمنية (990) بأي معلومات تتوفر لديهم عن أي من المطلوبين أمنياً أو أي أنشطة إرهابية يشتبه بها.

أخطر إرهابي

ويعتبر محمد حسين علي العمار من أخطر المطلوبين والمتورطين بأكثر من قضية إرهابية منها اختطاف الشيخ الجيراني وعمليات سرقة ونهب، وأيضا استهداف دورية أمنية في الشرقية في حي الخضرية بالدمام، وأخرى في بلدة المجيدية التي راح ضحيتها رجل أمن وأصيب زميله، كذلك قام آل عمار وميثم، باستهداف دورية أمنية مكلفة بحماية مساجد القطيف، وتورط آل عمار بإلقاء قنابل مولوتوف على مبنى حكومي بالقطيف.

كما يعتبر محمد حسين آل عمار، من أخطر الإرهابيين بقائمة التسعة، إذ تورط في اختطاف "الجيراني" وحوادث سرقات، إلى جانب علاقته بعدة عمليات إطلاق نار على رجال الأمن، واستهداف دورية أمنية في المنطقة الشرقية أثناء أدائها لمهماتها الأمنية في حي الخضرية بمدينة الدمام. وفي سجل الإرهابي "آل عمار" جرائم سطو مسلح على سيارات نقل أموال في محافظة القطيف.

ويشار إلى أن "آل عمار" متورط في الاعتداء على رجل أمن من منسوبي شرطة الشرقية تعرض لإطلاق نار أثناء أداء عمله في بلدة المجيدية، واستشهد رجل الأمن إثر ذلك وأصيب زميله. كما يشتبه في تورطه في حادثة إطلاق نار كثيف على ثلاثة من رجال الأمن ببلدة البحاري بمحافظة القطيف ونجا الثلاثة.