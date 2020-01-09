دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Harman Kardon تطلق سلسلة سماعات FLY اللاسلكية #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.

من بين الكثير من المنتجات الصوتية التي تم إصدارها بـ CES 2020 هناك خط أنتاج FLY TARS الجديد من Harman Kardon وهي أول سلسلة من سماعات الرأس أطلقتها الشركة منذ عام 2014 والتي تضمن ثلاث طرازات من سماعات الرأس اللاسلكية FLY BT Bluetooth و FLY ANC وهو النموذج الذي يتضمن ميزة ألغاء الضوضاء النشط.

فوفقاً لنا أعلنته الشركة أن سلسلة السماعات الجديدة صممت خصيصاً بالمستخدمين الأذكياء حيث أنه بأمكانها أن توفر لهم مجموعة متنوعة من جودة الصوت العالية مع عمر البطارية الطويل بالإضافة للعديد من الميزات المتطورة ودعم الوصول إلى أكثر المساعدين أنتشاراً.

والأكثر إثارة للأهتمام من بين الطرازات الثلاثة هي FLY TWS والتي تمثل نموذج سماعات الرأس اللاسلكية الحقيقة، حيث يتميز هذا الطراز بعمر بطارية طويل يصل إلى 15 ساعة ودعم TalkThru لسماع الأخرين الذين يتحدثون في مكان قريب وكذلك لمنع الضوضاء المحيطة لإجراء المكالمات والتحدث إلى المساعدين الصوتيين مع إمكانية تشغيل تصل إلى 20 ساعة.

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كما تحتوي السماعات أيضاً على كابل للفصل وميزة النقر لتنشيط كل من مساعدي Amazon Alexa و Google Assistant.

المصدر

هذا الموضوع Harman Kardon تطلق سلسلة سماعات FLY اللاسلكية #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.