شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقى يصدر بيانا حول سقوط صاروخين كاتيوشا بالمنطقة الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الجيش العراق في بيان، مساء أمس الأربعاء، إن صاروخي كاتيوشا سقطا داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد والتي تضم المباني الحكومية وبعثات دبلوماسية أجنبية.وأضاف البيان أن "سقوط صاروخين نوع كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء دون وقوع خسائر بشرية وسنوافيكم التفاصيل لاحقا". بحسب "رويترز".

وقالت وكالة "سبوتنيك" للأنباء، أن قصفا استهدف مقر الحكومة العراقية، وأن السفارة الأمريكية أطلقت صافرات الإنذار. ونقلت الوكالة عن مصدر أمني، قوله بتعرض المنطقة الخضراء المحصنة التي تتخذها الحكومة العراقية مقر لها في وسط العاصمة بغداد لقصف صاروخي دفع السفارة الأمريكية إلى إطلاق صافرات الإنذار.

وحسب المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، فإن ثلاثة صواريخ استهدفت المنطقة الخضراء ومحيط السفارة الأمريكية وسط بغداد، مبينا أن صاروخين سقطا بالقرب من محيط السفارة تحديدا على الشاطئ، والجرف.

وأضاف المصدر، أن الصاروخ الثالث تضاربت الأنباء حول سقوطه على المبنى الجديد للأمانة العامة لمجلس الوزراء القريب من السفارة الأمريكية.

Advertisements

وكشف مصدر أمني عراقي، أن خمسة صواريخ من نوع كاتيوشا سقطت في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، وأحدها سقط في محيط السفارة الأمريكية، داخل المنطقة الخضراء.

من جهة أخرى، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا، أمس الأربعاء، أكدت فيه أن مصر تتابع بقلق بالغ التطورات الراهنة بالعراق ومنطقة الخليج والتصعيد الحالي في استخدام القوة العسكرية، مضيفة في هذا الصدد، أن مصر تناشد كافة الأطراف بضرورة الامتناع عن الانزلاق إلى دوائر العنف المتبادل، وتقدير العواقب الوخيمة التي تترتب على ذلك من زعزعة أمن المنطقة واستقرارها، وما تتحمله شعوبها من معاناة ومزيد من فقدان للأرواح والخسائر المختلفة.

وكان وزير الخارجية سامح شكرى قال إن الصراع فى ليبيا قائم منذ عدة سنوات، مشيرا إلى أن مصر بذلت جهود كبيرة لتقريب وجهات النظر بين أبناء الشعب الليبى، وأكد وزير الخارجية سامح شكرى فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزراء خارجية قبرص واليونان وفرنسا أن مصر تدعم الحل السياسي للأزمة الليبية، مشيرا إلى أن التزام المجلس الرئاسي بتمثيل كافة المناطق الليبية وهذا غير محقق، مشددا على أهمية اعتماد الحكومة عبر مجلس النواب.