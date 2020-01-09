شكرا لقرائتكم خبر عن الملك محمد السادس يهنئ بيدرو سانشيز لنيله ثقة البرلمان كرئيس لوزراء إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى بيدرو سانشيز، بمناسبة نيله ثقة البرلمان الجديد كرئيس للحكومة الإسبانية، وعبر الملك محمد السادس، فى هذه البرقية، عن أحر التهانى وأصدق متمنياته لسانشيز بالتوفيق فى مهامه، لخدمة تطلعات الشعب الإسبانى إلى المزيد من الرقى والرخاء، وأكد الملك محمد السادس، على حرص المملكة المغربية على المضى قدمًا فى ترسيخ شراكتها الاستراتيجية البناءة مع المملكة الإسبانية، تجسيدًا لما يربط شعبينا الجارين من أواصر الصداقة المتينة، والتقدير المتبادل، ومن رصيد تاريخى مشترك".



كما أعرب الملك محمد السادس، عن مدى الاهتمام الذى يوليه لتوطيد منهج التشاور والتنسيق بين البلدين بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لما فيه صالح شعبينا، وبما يسهم فى تكريس روح التعاون والتضامن بينهما.