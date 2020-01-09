إيطاليا لم توقع على البيان الختامي لاجتماع القاهرة حول ليبيا

روما/ باريش ساجكين/ الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام إيطالية، الأربعاء، أن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، لم يوقع على البيان الختامي لاجتماع القاهرة حول ليبيا.

وأضافت وسائل الإعلام الإيطالية، أن لويجي دي مايو، وصف البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مصر وفرنسا وإيطاليا واليونان والإدارة الرومية لجنوب قبرص، في القاهرة، بـ"غير المتوازن للغاية" ولم يوقع عليه.

وأشارت إلى أن الوزير الإيطالي طالب نظراءه من الدول المجتمعة، تخفيف موقفهم المتشدد حيال تركيا، ورئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي، المعترف بها دوليا، فايز السراج.

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وأكد الوزير على أهمية مؤتمر برلين المرتقب حول ليبيا، وعدم ترجيح التوازن لجهة ما خلال هذه المرحلة، وأنه يتعين على الأطراف التركيز على الحوار والاعتدال.

وفي ذات السياق، قالت وزارة الخارجية الإيطالية، في بيان حول الاجتماع، إن "إيطاليا ضد كل أنواع التدخل الأجنبي. ويجب تحقيق وقف لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن، وتحديد موعد لمؤتمر برلين".

جدير بالذكر أن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، لم يشارك في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد عقب الاجتماع.

ومساء الأربعاء، أعلنت القاهرة، انطلاق اجتماع وزراء خارجية مصر وفرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص (الرومية)، لبحث مجمل التطورات المُتسارعة على المشهد الليبي مؤخرا. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.