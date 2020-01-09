منظمة إغاثية دولية تعلق العمل في 3 مواقع بالعراق

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

قالت منظمة "أوكسفام" الدولية للإغاثة، الأربعاء، إن الصراع الأمريكي الإيراني يقيد العمل الإنساني في العراق، معلنة عن تعليقها العمل في ثلاثة مواقع بالبلد العربي.

وأطلقت إيران، فجر الأربعاء، عشرات من الصواريخ على قاعدتين عسكريتين في العراق، تستضيفان قواتًا أمريكية، ردًا على مقتل قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، في غارة جوية أمريكية ببغداد، الجمعة الماضي.

وقال مدير مكتب المنظمة في العراق، أندريس غونزاليس رودريغيز: "اضطررنا لتعليق العمل في ثلاثة مواقع (لم يحددها)، حيث كنا نقدم المساعدات النقدية للأشخاص المحتاجين"، وفق بيان لمكتب المنظمة الإقليمي في الأردن.

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وأضاف رودريغيز، "إذا اضطررنا للاستمرار في تعليق العمل لبضعة أسابيع أخرى، فسيتأثر 100 ألف شخص ممن هم الأكثر ضعفًا وحاجة".

وتابع: "سنحاول مواصلة عملنا الإنساني قدر الإمكان مع شركائنا في جميع أنحاء البلاد".

وأردف: "اضطررنا لنقل بعض الموظفين إلى أماكن آمنة، ونترقب الوضع الأمني، حفاظًا على موظفينا وشركائنا؛ بسبب المخاوف الأمنية المتزايدة".

وتدير "أوكسفام"، وفق البيان، 26 برنامجًا إنسانيًا وإنمائيًا في خمس محافظات عراقية، تصل إلى أكثر من مليون شخص.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.