الخطوط الجوية التركية توقف رحلاتها إلى العراق وإيران مؤقتا

إسطنبول/ الخليج 365
أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، الأربعاء، وقفا مؤقتا لرحلاتها إلى العراق وإيران، على خلفية التوترات بين طهران وواشنطن.
وذكرت مصادر في الشركة، أن الرحلات المجدولة المخطط لها إلى العراق وإيران، ستتوقف بشكل احترازي لغاية الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي (18:00 ت.غ) من الخميس، وذلك بسبب التوتر الحاصل بين إيران والولايات المتحدة.
وأشارت المصادر إلى أن الخطوط الجوية التركية، أخرجت العراق وإيران من رحلاتها التي تسيرها.
وذكرت أن طائرات الشركة ستمتنع من استخدام أجواء البلدين بشكل مؤقت.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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