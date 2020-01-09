وزير الداخلية الليبي ينفي زيارة السراج لإيطاليا

طرابلس/ أنس جانلي/ الخليج 365

أعلن وزير الداخلية الليبي بحكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، أن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، لم يتوجه إلى إيطاليا التي يتواجد فيها خليفة حفتر.

وأضاف باشاغا، في حديثه لقناة محلية، الأربعاء، أن السراج في طريقه إلى طرابلس قادما من بروكسل.

وشدد على أن أي وقف إطلاق النار ممكن حال انسحاب قوات حفتر إلى مواقعها التي انطلقت منها للسيطرة على العاصمة طرابلس.

وأشار باشاغا، إلى أن الأخبار التي وردت في الصحافة الإيطالية، حول لقاء رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي مع حفتر والسراج في روما، لا تعكس الحقيقة.

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والأربعاء، أجرى السراج مباحثات مع رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، والممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في بروكسل، واصفا إياها بأنها "مثمرة جدا".

والتقى رئيس الوزراء الإيطالي، الأربعاء، حفتر، في مقر الحكومة بالعاصمة روما، بحسب وسائل إعلام محلية.

وفي وقت سابق الأربعاء، دعا الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، فلاديمير بوتين، إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا بدءًا من ليل الأحد.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب لقاء جمع الزعيمين، في مدينة إسطنبول.

وأعرب الرئيسان في بيان مشترك صدر عقب لقائهما في إسطنبول، عن التزامهما الشديد بسيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.