تشاووش أوغلو يبحث مع "الجبهة التركمانية" العراقية تطورات المنطقة

أنقرة- إسطنبول/ الخليج 365
بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، مع رئيس الجبهة التركمانية العراقية، أرشد صالحي، التطورات الأخيرة في المنطقة، ووضع تركمان العراق.
وذكر تشاووش أوغلو في تغريدة على موقع "تويتر" الأربعاء، أنه بحث مع الزعيم التركماني أرشد صالحي، في إسطنبول موضوع تصاعد التوتر على ضوء التطورات في المنطقة.
وأضاف الوزير التركي "تباحثتا أيضاً وضع أشقائنا التركمان الذين يشكلون ضمانة لوحدة العراق".
وفجر الأربعاء، أعلن "الحرس الثوري" الإيراني، استهداف قاعدتين أمريكيتين بالعراق بعشرات الصواريخ الباليستية، ردا على مقتل قاسم سليماني، بغارة أمريكية في بغداد، الجمعة الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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