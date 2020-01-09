ريال مدريد يتلاعب بفالنسيا ويبلغ نهائي السوبر

صحيفة الخليج الالكترونية

سحق ريال مدريد نظيره فالنسيا بنتيجة (3-1)، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، وحسم تأهله للمباراة النهائية، في البطولة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

سجل أهداف ريال مدريد، توني كروس (15)، وإيسكو (39)، ولوكا مودريتش (65)، بينما سجل باريخو هدف فالنسيا الوحيد من ركلة جزاء (90+2).

وسينتظر ريال مدريد الفائز بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، في النهائي المُقرر إقامته يوم 12 يناير الجاري في ملعب الجوهرة المشعة.