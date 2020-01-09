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ريال مدريد يتلاعب بفالنسيا ويبلغ نهائي السوبر

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

سحق نظيره فالنسيا بنتيجة (3-1)، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، وحسم تأهله للمباراة النهائية، في البطولة التي تستضيفها المملكة العربية .

سجل أهداف ريال مدريد، توني كروس (15)، وإيسكو (39)، ولوكا مودريتش (65)، بينما سجل باريخو هدف فالنسيا الوحيد من ركلة جزاء (90+2).

وسينتظر ريال مدريد الفائز بين وأتلتيكو مدريد، في النهائي المُقرر إقامته يوم 12 يناير الجاري في ملعب الجوهرة المشعة.

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