شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الدفاع السعودى: المملكة وقياداتها تقف إلى جانب العراق وشعبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نائب وزير الدفاع السعودى الأمير خالد بن سلمان أن المملكة وقيادتها تقف دومًا مع العراق الشقيق ومع شعبه العزيز، وستبذل ما فى وسعها لتجنيبه خطر الحرب والصراع بين أطراف خارجية، وأن يحيا شعبه الكريم فى رخاء بعد ما عاناه من ويلات فى الماضي.

وأضاف الأمير خالد بن سلمان، وفقا لقناة "العربية" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، أن :"كل محب للعراق يريد له اليوم أن يتجنب الاضطرابات وكل ما يؤثر سلبًا على أمنه واستقراره، وأن يستنهض همة شعبه لتعزيز دوره فى عمقه العربي، وبلوغ المكانة التى تليق بما حباه الله من إمكانيات وطاقات".