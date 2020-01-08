واقتربت أيام وداع لندن للاتحاد الأوروبي

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نصر المجالي: قالت رئيسة الاتحاد الأوروبي الجديدة أورسولا فون دير لين إنه سيكون "من المستحيل" إبرام صفقة تجارية كاملة مع المملكة المتحدة بحلول نهاية هذا العام، لكنها أصرت على أن تظل بروكسل وبريطانيا "أفضل أصدقاء" بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

والتقت فون دير لين ظهر اليوم الأربعاء مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لبحث إجراءات الخروج البريطاني يوم 31 يناير، وكذلك بحث ترتيبات الفترة الانتقالية لوضع صياغ شروط العلاقة التجارية في المستقبل.

وكان جونسون تعهد بعدم تمديد الفترة الانتقالية في أي ظرف من الظروف ويريد من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الاتفاق على اتفاق كامل في الأشهر الـ 11 المقبلة.

وقالت مصادر بريطانية إنه من المتوقع أن يستخدم رئيس الوزراء أول اجتماع رسمي له مع السيدة فون دير لين للتحذير من أنه ينبغي اعتبار نهاية عام 2020 موعدًا نهائيًا صعبًا للمحادثات.

خطاب

لكن فون دير لين قالت في خطاب ألقته في كلية لندن للاقتصاد (LSC)، قالت: "بدون تمديد الفترة الانتقالية إلى ما بعد 2020، لا يمكنك أن تتوقع الاتفاق على كل جانب من جوانب شراكتنا الجديدة. سيكون علينا تحديد الأولويات".

وألمحت المسؤولة الأوروبية الكبيرة إلى أنها تفضل تمديد الفترة الانتقالية، لكنها اقترحت إذا لم يكن الأمر كذلك، فبإمكان المملكة المتحدة ترك الاتحاد الأوروبي مع وجود صفقة تجارية جزئية فقط.

ووصفت السيدة فون دير لين وكبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه - الذي شارك في الاجتماع في 10 داونينغ ستريت، الجدول الزمني بأنه "غير واقعي".

بوريس جونسون

مواطنو الاتحاد

وفي موقف آخر، دعا بارنييه لحماية لمواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في المملكة المتحدة، وطالب بتشكيل هيئة مراقبة مستقلة بالكامل لضمان حقوقهم.

جاء تدخل السيدة فون دير لين في الوقت الذي اتخذت فيه بريطانيا خطوة أخرى نحو مغادرة الكتلة رسميًا ، مع استمرار اتفاقية الانسحاب في التقدم من خلال مجلس العموم.

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وفي كلمتها في كلية لندن للاقتصاد، قالت رئيسة المفوضية الاروبية الجديدة: "خلال ما يزيد قليلاً عن ثلاثة أسابيع في 31 يناير، ستقضي المملكة المتحدة يومها الأخير كعضو في الاتحاد الأوروبي. سيكون هذا يوم صعب وعاطفي".

وأضافت: "ولكن عندما تشرق الشمس مرة أخرى في الأول من فبراير ، سيظل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة أفضل أصدقاء وشركاء"، وأكدت: "الروابط بيننا ستظل غير قابلة للكسر".

لهجة متشائمة

ونوهت فون دير لين بلهجة متشائمة إلى أنه بينما يريد الاتحاد الأوروبي إقامة "شراكة جديدة طموحة وشاملة حقًا" مع المملكة المتحدة، فإنها لا تعتقد أن العمل يمكن أن يكتمل بحلول نهاية عام 2020.

وقالت: "سوف نمضي بأسرع ما يمكن ولكن الحقيقة هي أن شراكتنا لا يمكن ولن تكون كما كانت من قبل ولن تكون قريبة كما كانت من قبل لأن كل خيار يأتي نتيجة لذلك، ومع كل قرار يأتي مقايضة".

وأضافت المسؤولة الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي مستعد للعمل "ليل نهار" لإنجاز صفقة ، لكنها حذرت من أن المحادثات ستكون "صعبة".

موعد ضيق

ووصفت الموعد النهائي لنهاية العام بأنه "ضيق جدًا جدًا" ، فقالت: "من المستحيل بشكل أساسي التفاوض على كل ما أشرت إليه ... لذلك يتعين علينا تحديد الأولويات طالما نواجه هذا الموعد النهائي للنهاية في عام 2020".

وأصرت على أن المفاوضات لن تكون "كل شيء أو لا شيء" لأنها اقترحت بأن بعض القضايا المتعلقة بالشراكة المستقبلية يمكن مناقشتها في عام 2021 وما بعده. لكنها أوضحت أنها تفضل تمديد الفترة الانتقالية للسماح بمزيد من الوقت للمحادثات ولتجنب أي تعطيل.

وقالت: "أفضل أن ننظر إلى المشهد بأكمله قبل بدء الصيف ... لأننا قد نرغب في إعادة النظر في الإطار الزمني قبل الأول من يوليو المقبل".

اتفاق الطلاق

يشار إلى إن اتفاق الطلاق المبرم بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ينص على أنه يمكن تمديد فترة الانتقال إلى عامين إذا وافق الطرفان - ولكن يجب اتخاذ قرار قبل يوليو المقبل.

ومن المعروف أنه في الساعة 11 مساءً يوم 31 يناير ستغادر المملكة المتحدة تغادر الاتحاد الأوروبي رسميًا، على الرغم من أنها ستظل ملزمة بقواعد الكتلة لمدة 11 شهرًا على الأقل خلال الفترة الانتقالية.

ومن المقرر أن يدخل مشروع القرار بشان الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في بداية مراحله النهائية يوم غد الخميس، مراحل العموم النهائية. وينتقل التشريع الأسبوع المقبل إلى مجلس اللوردات لإقراره ومن ثم المصادقة عليه من جانب ملكة بريطانيا.

