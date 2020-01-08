كارلوس غصن سيدرس السفر إلى فرنسا إذا حصل على ضمانات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس السابق لشركة نيسان، كارلوس غصن، ردا على سؤال خلال حديث لقناة فرنسية، إن كان مستعد لمواجهة المحاكمة فى فرنسا، إنه ربما يسافر إذا تأكد بأنه لن يواجه أى مشكلات على الحدود، وقال غصن لقناة (تي.إف.1) "إذا حصلت على ضمانات بعدم حدوث مشكلات عند الحدود فقد أذهب إلى فرنسا.. يمكننى الذهاب إلى البرازيل"، وأضاف "(لبنان والبرازيل وفرنسا) ثلاث دول لا تسلم مواطنيها".
كان غصن قد عقد فى وقت سابق مؤتمرا صحفيا موسعا في بيروت فى أعقاب هروبه المفاجئ من اليابان، حيث قال إن ممثلي الادعاء في طوكيو عاملوه "بوحشية" وكان ضحية لمؤامرة للإطاحة به من شركة نيسان لصناعة السيارات.
وأصدرت الشرطة الدولية الانتربول "مذكرة حمراء" لاعتقاله.
وكان كارلوس غصن أكد إنه ليس رجل سياسة، وتابع "أنا لست رجلا سياسيا ولا عندى أى طموح سياسى ولكن اذا طلب منى أن أضع خبرتى لأخدم البلد انا مستعد. إذا طلب منى أضع خبرتى ولكن ليس كسياسي.. ما بدى وظيفة ما بدى رتبة ما بدى شي".
وأضاف غصن الذى يحمل جواز سفر فرنسيا فى مؤتمر صحفى فى لبنان،حيث يتواجد منذ فراره من الادعاء فى اليابان فى أواخر الشهر الماضي، إنه كان يتمنى ألا تتخلى عنه فرنسا فى مواجهته القانونية مع اليابان بشأن مزاعم عن ارتكابه مخالفات مالية وهو ما ينفيه.
وردا على سؤال عما إذا كان يشعر أن فرنسا تخلت عنه قائلا متسائلا "كيف كنت ستشعر لو كنت مكانى؟ هل كنت ستشعر بأى دعم؟... أنا مواطن فرنسي".
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