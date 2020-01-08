شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى حوثيون فى محاولة تسلل فاشلة شمالى شرق تعز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى عدد من عناصر مليشيا الحوثى مصرعهم، اليوم الأربعاء، بنيران الجيش اليمنى، شمالى شرق مدينة تعز، جنوبى غرب البلاد، وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت" أن ميلشيا الحوثى حاولت التسلل باتجاه مواقع للجيش بجهة الأربعين وأحبطتها قوات الجيش وأجبرتها على الفرار .

يذكر أن، اتهمت الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثى باحتجاز ونهب 440 شاحنة مساعدات غذائية وأدوية ومستلزمات طبية ووقود خاص بالمستشفيات فى محافظات الحديدة وإب وصنعاء، منذ وصول لجنة المراقبين الدوليين إلى الحديدة، غرب البلاد عقب اتفاق ستوكهوم فى 23 ديسمبر 2018 وحتى نهاية ديسمبر 2019.

وقال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة فى اليمن عبدالرقيب فتح - فى بيان له نقلته قناة العربية نت، إن ميليشيات الحوثى قامت بنهب مساعدات طبية خاصة بشلل الأطفال وإنفلونزا الخنازير فى عدد من المحافظات وقامت ببيعها للمستشفيات الخاصة بمبالغ كبيرة، ونهب مبلغ 600 مليون ريال تابع لمنظمة الصحة العالمية خاص بلقاحات شلل الأطفال فى المحافظات الخاضعة لسيطرتها.