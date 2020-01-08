شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان التونسى يقترح إلغاء تأشيرة الدخول بين تونس وروسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس مجلس النواب التونسى راشد الغنوشى اليوم الأربعاء، أهمية علاقات التعاون والشراكة مع روسيا الاتحادية، داعيا إلى إلغاء تأشيرة الدخول لمواطنى البلدين، وأشاد الغنوشى أثناء لقائه سفير روسيا بتونس سيرجى نيقولاييف، بالدور الروسى فى دعم الثورة التونسية، مؤكدا على ضرورة توظيف العلاقات البرلمانية لخدمة التعاون الثنائى ولاسيما عبر إحداث مجموعة صداقة تونسية روسية حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

ودعا إلى تدعيم التعاون السياحي، مقترحا إلغاء التأشيرة عن التونسيين الراغبين فى زيارة روسيا، نظرا لارتفاع عدد السياح القادمين من روسيا خلال السنة الماضية.

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وأبرز الغنوشى أهمية إرساء الإطار التشريعى اللازم لتعزيز التبادل التجارى ورفع مستوى الصادرات بين البلدين.

من جهته، عبر السفير الروسى عن رغبة بلاده فى تمتين العلاقات وبعث استثمارات جديدة بتونس، مشيرا إلى رغبة روسيا فى مزيد من التعاون الثنائى على مختلف الأصعدة.

وفى الشأن الليبي، شدد الجانبان على تطابق الموقف بين البلدين، والذى يعتبر الأزمة الليبية الحالية شأنا داخليا، والداعى إلى ضرورة استئناف الحوار وإعادة العملية السياسية تحت رعاية أممية.