خارجية تركيا: إسرائيل تواصل الاستيلاء على حقوق الشعب الفلسطيني

أنقرة/ الخليج 365

قالت وزارة الخارجية التركية، إن إسرائيل تواصل الاستيلاء على حقوق الشعب الفلسطيني، عبر موافقتها على بناء وحدات سكنية جديدة في مستوطنات غير شرعية في الضفة الغربية.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، الأربعاء.

وأضاف البيان، أن "موافقة إسرائيل على بناء ما يقارب من ألفين وحدة سكنية جديدة في مستوطنات غير شرعية بالأراضي الفلسطينية، أحدث مثال على نهجها المتهور وغير القانوني".

وشدد على أن إسرائيل تضيف كل يوم جريمة لسجل جرائمها المرتكبة في فلسطين، لأجل حسابات سياسية داخلية رخيصة.

وجاء في البيان: "إن إسرائيل التي اعتادت على تجاهل حساسيات المجتمع الدولي بشأن القضية الفلسطينية، تواصل الاستيلاء على حقوق الشعب الفلسطيني بممارساتها غير المشروعة".

Advertisements

وأردف "يجب إنهاء سياسة توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية التي تشكل أكبر عقبة أمام منظور حل الدولتين في أسرع وقت ممكن".

والإثنين، وافقت السلطات الإسرائيلية على بناء 1936 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق ما أفادت به منظمة "السلام الآن" (غير حكومية).

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية إلى وجود نحو 670 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية، يسكنون في 196 مستوطنة، و200 بؤرة استيطانية.

والاستيطان مخالف للقانون الدولي، وكان مجلس الأمن أصدر في 23 ديسمبر/كانون الأول 2016 القرار رقم 2334، الذي يطالب بـ"وقف فوري لكافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".



الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.