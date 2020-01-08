الصفدي ولودريان يؤكدان على ضرورة تماسك التحالف الدولي ضد داعش

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

أكد وزير الخارجية الأردني ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، على "ضرورة الحفاظ على تماسك التحالف الدولي ضد داعش والجهود المستهدفة منعه من إعادة بناء قدراته".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، جرى بين الوزيرين، وفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وحسب المصدر ذاته، شدد الوزيران على ضرورة إطلاق تحركات فاعلة لتخفيض التصعيد وإنهاء التوتر في منطقة الخليج العربي.

ودعا البيان، إلى بذل كل جهد ممكن لحل الأزمة بالطرق السلمية وتجنيب المنطقة تبعات أزمة جديدة ستهدد، إن تفاقمت، الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

وأشار الصفدي ولودريان، إلى ضرورة "دعم استقرار العراق وأمنه وحماية مسيرة إعادة البناء التي بدأها".

واتفق الوزيران على إدامة التشاور والتنسيق في جهودهما المستهدفة تجاوز أزمات المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار.

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وفجر الأربعاء، أعلن "الحرس الثوري" الإيراني، استهداف قاعدتين أمريكيتين بالعراق بعشرات الصواريخ الباليستية، ردا على مقتل قاسم سليماني، بغارة أمريكية في بغداد، الجمعة الماضي.

وعقب استهداف القاعدتين، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس ترامب، أحيط علما بالهجوم، وأنه يتابع تطورات الأوضاع عن كثب.

وردا على الهجمات، قال ترامب، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "لم نتكبد أي خسائر بشرية، جميع جنودنا سالمون، وتعرضت قاعدتانا العسكريتان لأضرار طفيفة فقط".

ولوح بفرض مزيد من العقوبات على إيران، وقال إن إدارته تقيّم مزيدا من الخيارات للتعامل مع طهران.

بدوره، أعلن "البنتاغون"، أن إيران استهدفت قاعدتين تضمان قوات أمريكية بالعراق بأكثر من 12 صاروخا باليستيا، هما "عين الأسد" بمحافظة الأنبار، وأخرى في أربيل.

وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.