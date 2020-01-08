ليبيا.. أمن مصراتة يعلن حظر التجوال اعتبارا من الأربعاء

وليد عبد الله/ الاناضول



أعلنت مديرية أمن مصراتة، غربي ليبيا، حظر التجوال داخل المدينة، اعتبارا من الأربعاء، لتسهيل عمل الدوريات الأمنية.



وأضافت المديرية، في بيان، نشرته بصفحته على "فيسبوك"، بأن الحظر يبدأ من الساعة 00:00 بالتوقيت المحلي (22:00 ت.غ)، وحتى الساعة 6:00 بالتوقيت المحلي (4:00 ت.غ) وطالبت من الجميع التقيد والالتزام.



وأشار البيان، أن إعلان حظر التجول، "جاء نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وسعيا من المديرية وكافة الأجهزة الأمنية بالمدينة إلى تحقيق أقصى درجات الأمن والأمان للمواطنين".

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يأتي إعلان حالة حظر التجوال في ظل الاشتباكات الجارية بمحيط مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس)، والتي لا تبعد عن مصراتة سوى نحو 250 كلم‎.

ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي، تشهد ليبيا تصعيدا عسكريا بعد إعلان قوات حفتر المدعومة من عدة دول إقليمية، هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا.



وفي 12 من ديسمبر/كانون الأول الماذي، وبعد 8 أشهر من فشل قواته في اقتحام العاصمة، أعلن حفتر من جديد، بدء "المعركة الحاسمة" للتقدم نحو قلب طرابلس، دون حدوث أي جديد على الأرض.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.