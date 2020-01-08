عبد المهدي يدعو أوروبا للتعاون مع بغداد لسحب فتيل الأزمة

بغداد/ إبراهيم صالح/ الخليج 365
دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، عادل عبد المهدي، الأربعاء، الدول الأوروبية إلى التعاون مع بغداد لنزع فتيل الأزمة المتصاعدة في العراق والمنطقة.
جاء ذلك خلال استقبال عبد المهدي في مكتبه بالعاصمة بغداد سفيري ألمانيا، أوله دييل، وفرنسا برونو اوبير، وفق بيان للحكومة العراقية.
وأطلقت إيران، فجر الأربعاء، عشرات من الصواريخ على قاعدتين عسكريتين في العراق تضمان قواتًا أمريكية؛ ردًا على مقتل قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، في غارة جوية أمريكية ببغداد، الجمعة الماضي.
وقالت الحكومة العراقية إن اللقاء "بحث تطورات الأزمة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم العالميين".
وشدد عبد المهدي على "ضرورة العمل على التهدئة وتجنب التصعيد والسعي لقيام جميع الدول، وبالأخص الأوروبية بدورها بدعم العراق ونزع فتيل الأزمة وتجنيب العالم ويلات الحرب".
وأعرب عن حرص العراق على "إبعاد مخاطر الحرب عن دول المنطقة والعالم، وضرورة التعاون لتحقيق التهدئة وحفظ أمن واستقرار وسيادة الدول وحفظ مصالحها".
وذكرت وكالة "فارس نيوز" الإيرانية شبه الرسمية أن قصف القاعدتين العسكريتين أسقط 80 قتيلًا على الأقل، وألحق أضرارًا كبيرة بقاعدة "عين الأسد".
لكن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال إن الهجوم لم يسفر عن وقوع ضحايا بين الجنود الأمريكيين، واقتصر على أضرار مادية طفيفة.
وينتشر نحو خمسة آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.
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