شركة البترول الصينية تسحب 20 موظفا من حقل نفطي بالعراق

العراق/ علي جواد/ الخليج 365

قال مصدر في شرطة نفط البصرة جنوبي العراق، الأربعاء، إن شركة البترول الوطنية الصينية، سحبت موظفيها من حقل غرب القرنة 1، في محافظة البصرة (جنوب)، بسبب التوتر الأمني.

وأضاف المصدر، للأناضول، الذي طلب عدم الإشارة لاسمه، أن "الشركة سحبت 20 موظفا من الحقل النفطي، على خلفية التصعيد الأمني بين الولايات المتحدة وإيران والمخاوف من تعرض الشركات النفطية الأجنبية الى هجمات انتقامية".

وتابع المصدر أن "العمليات النفطية في الحقل مستمرة من دون أن تتأثر بانسحاب الموظفين".

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وفجر الأربعاء، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدتين أمريكيتين بالعراق، بعشرات الصواريخ الباليستية، ردا على مقتل قاسم سليماني، بغارة أمريكية في بغداد، الجمعة الماضي.

وفي وقت سابق الأربعاء، ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر، أنه لم يصب أي أمريكي في الهجوم، "ولم نتكبد أية خسائر بشرية، جميع جنودنا سالمون وتعرضت قاعدتينا العسكريتين لأضرار طفيفة فقط".

وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

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