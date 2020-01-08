وزير دفاع قطر يبحث مع نظيره البريطاني و"ستولتنبرغ" تطورات المنطقة

الدوحة/ أحمد يوسف/الخليج 365

بحث وزير دفاع قطر خالد بن محمد العطية، الأربعاء، مع نظيره البريطاني بن والاس، وأمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ التطورات الراهنة في المنطقة.

وخلال اتصال العطية مع وزير دفاع بريطانيا، ناقش الجانبان "آخر تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة وضرورة خفض التصعيد والتأكيد على أهمية استقرار العراق"، حسب بيان صادرة عن وزارة الدفاع القطرية اطلعت عليه الخليج 365.

كما ناقش في اتصال هاتفي آخر مع أمين عام الأطلسي "تطورات الوضع في المنطقة والسبل الكفيلة لاستقرارها بالتعاون مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)".

والتقى العطية أيضاً السفير الإيراني في قطر محمد علي سبحاني، وناقش معه "آخر تطوّرات الأوضاع الراهنة في المنطقة وضرورة خفض التصعيد"، وفق المصدر نفسه.

وفجر الأربعاء، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدتين أمريكيتين بالعراق، بعشرات الصواريخ الباليستية، ردا على مقتل قاسم سليماني، بغارة أمريكية في بغداد، الجمعة الماضي.

كما تحدثت وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية، عن وقوع 80 قتيلا على الأقل، في الهجوم الذي قالت إنه ألحق أضرارا كبيرة في قاعدة "عين الأسد"، وهو ما نفاه مسؤول أمريكي في تصريح لقناة "سي إن إن".

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وعقب استهداف القاعدتين، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب، أحيط علما بالهجوم، وأنه يتابع تطورات الأوضاع عن كثب.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أن إيران استهدفت قاعدتين تضم قوات أمريكية بالعراق بأكثر من 12 صاروخا باليستيا، هما "عين الأسد" بمحافظة الأنبار، وأخرى في أربيل.

وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

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