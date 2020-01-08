قوات الحكومة الليبية تعلن مقتل 20 من مسلحي حفتر قرب سرت

وليد عبد الله / الخليج 365

أعلنت قوات الحكومة الليبية، الأربعاء، مقتل 20 من مليشيات خليفة حفتر، بمنطقة الوشكة المحيطة بمدينة سرت (شرق)، خلال يومين.

وقال الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" مصطفى المجعي، للأناضول، إن عدد قتلى مليشيات حفتر، الثلاثاء والأربعاء، بلغ 20، بحسب مصادرنا بمستشفى ابن سينا، في سرت.

وأضاف المجعي، أن القتلى تم استهدافهم بواسطة الطيران، وتم تدمير عدد كبير من الآليات والذخيرة خلال الغارات الجوية.

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وأشار أن منطقة الوشكة، شهدت مواجهات استمرت ساعات، وأن قوات "الوفاق" تسيطر على الوضع.

والثلاثاء، أعلنت القوات الحكومية أن انسحابها من مدينة سرت تكتيكي لحماية المدنيين، كاشفة أن من هاجم المدينة مليشيات متعددة الجنسيات.

وتشن مليشيات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس والمدن التابعة لحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا.

وأجهض هذا الهجوم جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة النزاع الليبي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.