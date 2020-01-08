الهلال يستعيد إدواردو

صحيفة الخليج الالكترونية

استعاد فريق الهلال الأول لكرة القدم، البرازيلي كارلوس إدواردو، الذي غاب في الفترة الماضية بسبب الإصابة، حيث شارك في تدريبات الفريق الجماعية، اليوم الأربعاء، في حين أجرى سالم الدوسري زميله في الفريق، فحوصا طبية وأشعة بعد شعوره بآلام في العضلة الخلفية.

وأجرى الفرق الأزرق تدريباته اليوم، بعد أن كسب ضيفه الأهلي، أمس، بنتيجة 3-1، في لقاء جمعهما على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأدى اللاعبون الذي شاركوا في مباراة الأهلي بصفة أساسية تدريبات استرجاعية، فيما أدى بقية اللاعبين تدريباً اعتيادياً شمل تدريبات تكنيكية وتطبيقات تكتيكية شمل على عدد من الجمل الفنية ومناورة على جزء من الملعب.

ويستعد الفريق الأزرق لمواجهة الوحدة، السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري، على ملعب جامعة الملك سعود.