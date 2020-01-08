أرجنتيني جديد على رادار الاتحاد

صحيفة الخليج الالكترونية تضع إدارة الاتحاد خيار التوقيع مع الأرجنتيني لواترو جيانيتي لاعب فريق فيليز سارسفيلد، على طاولتها خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام أرجنتينية، الأربعاء.

ويلعب جيانيتي في مركز قلب الدفاع لذلك يسعى النادي الغربي ضمه من أجل تعويض رحيل المغربي مروان دا كوستا الذي فسخ تعاقده مع الفريق خلال الفترة الماضية.

ويبلغ المدافع الأرجنتيني من العمر 26 سنة، كذلك تبلغ قيمته السوقية نحو 2.5 مليون يورو، مع إجادته اللعب أيضاً في مركز الظهير الأيسر.

على جانب متصل، شارك لواترو جيانيتي هذا الموسم مع فيليز سارسفيلد في 14 مباراة بالدوري الأرجنتيني، وسجل هدفاً واحداً مع الفريق هذا الموسم.

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