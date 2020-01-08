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الخارجية العراقية ترفض الاعتداءات الإيرانية وتعدها خرقاً للسيادة

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

رفضت وزارة الخارجية العراقية اليوم الأربعاء الاعتداءات الإيرانية وعدتها خرقاً للسيادة وشددت على أن العراق بلدٌ مُستقل ولن تسمح بأن يكون ساحة صراعات أو ممراً لتنفيذ اعتداءات أو مقراً لاستخدام أراضيه للإضرار بدول الجوار.

وجاء بيان الخارجية العراقية على النحو التالي ” تعرضت الأراضي، والقواعد العراقية منتصف ليلة الأربعاء الموافق 8/1/2020 لضربات بالصواريخ الإيرانية استهدفت معسكرات تضم قوات عراقية وغير عراقية. إنَّ وزارة الخارجيّة إذ ترفض تلك الاعتداءات وتعدّها خرقاً للسيادة العراقية فإنَّها تدعو جميع الأطراف المعنية إلى التحلي بضبط النفس، والعمل على تخفيض التوتر بالمنطقة، وعدم جعل العراق ساحةَ حربٍ لتصفية حساباتهم، وأن تعمل على حلحلة الأزمات التي تعاني منها المنطقة”.

وأضافت الخارجية العراقية “كما نُشدِّد على أنَّ العراق بلدٌ مُستقل، وأنَّ أمنه الداخلي يحظى بالأولوية والاهتمام البالغين، ولن نسمح بأن يكون ساحة صراعات، أو ممراً لتنفيذ اعتداءات، أو مقراً لاستخدام أراضيه للإضرار بدول الجوار،وستقوم وزارة الخارجيّة باستدعاء سفير الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة لإبلاغه بما تقدم”.

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