شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدي الرياض» يزور مجلس الشورى ويستعرض أعماله أمام لجنة الخدمات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

رحب الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى، بالأستاذ خالد بن عبدالرحمن العريدي رئيس المجلس البلدي بالرياض، وأعضاء المجلس البلدي لأمانة منطقة الرياض، حيث حضر أعضاء المجلس البلدي جانبًا من الجلسة، في إطار زيارة رسمية قام بها رئيس وأعضاء بلدي الرياض إلى مجلس الشورى.

والتقى وفد المجلس بالدكتور أيمن صالح فاضل رئيس لجنة الخدمات والإسكان في مجلس الشورى، وأعضاء اللجنة، لاستعراض عدد من أعمال بلدي الرياض وبرامجه وأنشطته، ومناقشة العقبات والتحديات التي تواجه عمل المجالس البلدية.

كما جرى في اللقاء تحديد أبرز القضايا والملاحظات التي رصدها المجلس أو المرفوعة من المواطنين وسكان الأحياء.

Advertisements

وخرج الاجتماع بتوصيات مشتركة بين المجلس واللجنة للتعاون والتنسيق في القضايا المشتركة، وفي ختام الزيارة تبادل الجانبان الهدايا التذكارية.