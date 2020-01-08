أردوغان: لا يحق لأحد أن يزج بالمنطقة في دائرة النار من أجل مصالحه الشخصية

دبي - بواسطة محمد فارس © Omer Urer/Anadolu Agency/Getty Images SAKARYA, TURKEY - JANUARY 13: President of Turkey Recep Tayyip Erdogan attends the presentation of mayoral candidates for Sakarya province, on January 13, 2019 in Sakarya, Turkey. (Photo by Omer Urer/Anadolu Agency/Getty Images)

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من أن «طبول الحرب» تدق في المنطقة على خلفية التصعيد الحاد بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرًا إلى أن تركيا تجري اتصالات دبلوماسية مكثفة للتهدئة.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء خلال مراسم تدشين مشروع «السيل التركي» في إسطنبول بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: «التوتر بين جارتنا إيران وحليفتنا الولايات المتحدة بلغ مؤخرا حدا خطيرا لم نكن نتمناه».

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واعتبر أردوغان أنه «لا يحق لأحد أن يزج بكامل المنطقة وعلى رأسها العراق في دائرة النار من أجل مصالحه الشخصية، هدفنا هو إعادة تغليب المنطق عبر وقف التوتر في المنطقة»، وفقًا لروسيا اليوم.

وتابع: «لا نريد أن تتحول سوريا أو لبنان أو العراق أو منطقة الخليج إلى مسرح للأعمال القتالية... تركيا حساسة جدا تجاه الأحداث الراهنة».

وأضاف: «نسعى عبر القنوات الدبلوماسية لخفض وتيرة التصعيد في وقت تدق فيه طبول الحرب، وسنستنفر جميع الإمكانات المتوفرة لدينا حتى لا تغرق منطقتنا في الدماء والدموع».

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