أردوغان: لا يحق لأحد أن يزج بالمنطقة في دائرة النار من أجل مصالحه الشخصية

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حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من أن «طبول الحرب» تدق في المنطقة على خلفية التصعيد الحاد بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرًا إلى أن تركيا تجري اتصالات دبلوماسية مكثفة للتهدئة.
وقال أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء خلال مراسم تدشين مشروع «السيل التركي» في إسطنبول بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: «التوتر بين جارتنا إيران وحليفتنا الولايات المتحدة بلغ مؤخرا حدا خطيرا لم نكن نتمناه».
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واعتبر أردوغان أنه «لا يحق لأحد أن يزج بكامل المنطقة وعلى رأسها العراق في دائرة النار من أجل مصالحه الشخصية، هدفنا هو إعادة تغليب المنطق عبر وقف التوتر في المنطقة»، وفقًا لروسيا اليوم.
وتابع: «لا نريد أن تتحول سوريا أو لبنان أو العراق أو منطقة الخليج إلى مسرح للأعمال القتالية... تركيا حساسة جدا تجاه الأحداث الراهنة».
وأضاف: «نسعى عبر القنوات الدبلوماسية لخفض وتيرة التصعيد في وقت تدق فيه طبول الحرب، وسنستنفر جميع الإمكانات المتوفرة لدينا حتى لا تغرق منطقتنا في الدماء والدموع».
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تركيا تخسر معركتها الدبلوماسية بشأن ليبيا
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.