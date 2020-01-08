شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الجزائرية تخصص أول اجتماع لها لدراسة خطة لتنفيذ برنامج الرئيس تبون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت الحكومة الجزائرية اليوم الاربعاء اجتماعها الأول برئاسة عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء)، وهو الاجتماع الذى خصصته حصريا لدراسة منهجية إعداد مخطط عملها من أجل تنفيذ برنامج الرئيس عبد المجيد تبون.

وقال بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية اليوم إن "الاجتماع شارك فيه جميع الوزراء والوزراء المنتدبون وكتاب الدولة الذين نصبوا يوم السبت الماضى قد خصص حصريا لدراسة منهجية إعداد مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج السيد رئيس الجمهورية".



وحرص جراد على توضيح الإطار الـمرجعى الذى يتعين أن يرتكز عليه تنظيم وهيكلة العناصر الـمكونة لـمخطط العمل والـمتمثلة أساسا، فى برنامج رئيس الجمهورية، من جهة, والتوجيهات الرئاسية من جهة أخرى.



وأكد ضرورة العمل بالنسبة لكل دائرة وزارية، على تطوير مقاربة جديدة للحوكمة تقوم على أساس النجاح والشفافية فى إدارة الشؤون العمومية، والعمل على القضاء نهائيا وبحزم، على بيروقراطية الإجراءات الإدارية التى تخص الـمواطنين مباشرة، وعصرنة العلاقات بين الإدارات والأعوان الاقتصاديين بغرض ضمان تنظيم ملائم ومتجانس وكفيل بإنشاء بيئة مواتية للتنمية الاقتصادية والتقيد بالتزامات الشفافية، ولاسيما الالتزام بالآجال الـمتعلقة بالتصريح بالـممتلكات وتجنب أى تضارب محتمل للمصالح".