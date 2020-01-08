الصدر: الأزمة الإيرانية الأمريكية انتهت ويدعو لتشكيل حكومة عراقية فورا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر اليوم الأربعاء إن الأزمة التي عانى منها العراق قد انتهت وذلك في أعقاب التصريحات الصادرة عن إيران والولايات المتحدة والتي تنم عن عدم وجود نية للتصعيد، ودعا الفصائل العراقية المسلحة إلى عدم تنفيذ هجمات.

ودعا الصدر في بيان إلى وجوب تشكيل حكومة عراقية قوية قادرة على حماية سيادة واستقلال العراق خلال الخمسة عشر يوما المقبلة وإجراء انتخابات مبكرة مضيفا أن العراقيين مازالوا يسعون لإنهاء التواجد الأجنبي بالبلاد.

وقال الصدر "أدعو الفصائل العراقية إلى التأني والصبر وعدم البدء بالعمل العسكري وإسكات صوت التشدد من بعض غير المنضبطين إلى حين استنفاد جميع الطرق السياسية والبرلمانية والدولية".