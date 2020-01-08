شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على أراضٍ حكومية في «الأحساء».. وتغرّيم المتعدي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أزالت المؤسسة العامة للري، اليوم الأربعاء، تعديات على أراضٍ حكومية تابعة للمؤسسة بمحافظة الأحساء، وذلك بتوجيهات من المحافظ.

وشملت التعديات والمخالفات بناء سور وزراعة نخيل في أحرام المؤسسة، وهو ما يُعد شكلا من أشكال التعدي على الأراضي الحكومية دون وجه حق.

كما فرضت على المتعدي تكاليف الإزالة وغرامة مالية مضاعفة، حيث حذّرت المؤسسة بأنها تتعامل بشكل صارم مع التعديات التي يتم رصدها، مع تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المتعدي.

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وأشارت المؤسسة إلى أنها تابعت ورصدت أعمال التعدي وجرى التأكد من عدم ثبوت ملكية الأرض للمتعدي الذي لم يتجاوب مع إنذاره بسرعة إخلاء المنطقة من الإحداثات.

تم ذلك بمشاركة جهات حكومية منها لجنة إزالة التعديات بالمحافظة والشرطة ووزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة المالية وأمانة الأحساء.