أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، أن مذكرة تقاسم النفوذ الموقعة بين أنقرة وطرابلس لا تتسق مع القانون الدولي للبحار، معربا عن قلقه إزاء التصعيد العسكري في ليبيا.
وشدد ميشال عقب لقائه رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، أن "بروكسل ستكثف من جهودها للتوصل إلى حل سلمي سياسي للأزمة".
وذكر بيان للمجلس، أن "ميشال أعرب للسراج عن موقف الاتحاد الأوروبي من مذكرة التفاهم، التي تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة ولا تتسق مع قانون البحار الدولي وسينتج عنها عواقب قانونية".
وأضاف البيان، أن "ميشال عبّر عن مخاوفه من التصعيد العسكري المقلق في ليبيا مؤكدا أنه لا حل عسكريا للأزمة الليبية".
كانت هذه تفاصيل خبر المجلس الأوروبي: مذكرة التفاهم بين طرابلس وأنقرة تتنافى مع قانون البحار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.