دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Phonak تقدم أجهزة مساعدة سمعية تُشبه السماعات اللاسلكية #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.

قدمت شركة Phonak أداة Virto Black للسمع، والتي تأتي بتصميم رائج بين مستخدمي الهواتف حاليًا.

وفقًا للدراسات، فأن العديد من الأمريكيين يؤجلون علاج مشكلة فقد السمع خاصةً حين يشمل العلاج ارتداء جهاز للمساعدة على السمع، بسبب شعورهم بالخزي من ارتدائها. لكن بسبب أسلوب الحياة الذي نعيشه اليوم فقد أصبح ن الطبيعي أن نرتدي سماعات لاسلكية طوال اليوم. لذا قامت شركة Phonak باعتماد تصميم يجعل مثل هذه الأجهزة غير ملحوظة ليكون مريح للأشخاص الذين يعانون مشاكل في السمع ارتدائه طوال الوقت.

أداة Phonak Virto Black مصممة لتكون مريحة عند ارتدائها فترات طويلة. وقد تم صنع كل الخارجي يدويًا وتخصيص الجزء الداخلي باستخدام المعيار البيولوجي للشركة. وهذا يضمن مقاس آمن ومريح مع الأخذ في الاعتبار الصوتيات الفريدة لأذن كل شخص.

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على الرغم من الحجم الصغير للأداة إلا أنها مليئة بالمزايا، حيث تدعم مجموعة من البروتوكولات اللاسلكية بما في ذلك البلوتوث، بلوتوث LE، تقنية Binaural VoiceStream وتقنية Roger. ومثل سماعات الأذن العادية التي تعمل بتقنية Bluetooth، يتيح لك الضغط البسيط على الزر لمرتديها التعامل مع المكالمات بينما تسمح الميكروفونات الداخلية بالتحدث دون استخدام اليدين.

أداة Phonak Virto Black ستكون متاحة في الولايات المتحدة ابتداء من 19 فبراير. وستكون متوافقة مع هواتف iOS وأندرويد.

المصدر

هذا الموضوع Phonak تقدم أجهزة مساعدة سمعية تُشبه السماعات اللاسلكية #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.