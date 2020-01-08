دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Netgear تقدم روترات Nighthawk WiFi 6 mesh بسعر معقول #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.

قدمت Netgear في معرض CES نظام راوتر Nighthawk Mesh WiFi 6، وهو راوتر وعدة توجيه سيبدأ سعرهما من 229.99 دولار. سيأتي النظام مزود بعدة أو عدتين توجيه، ومن المفترض أن يكون سهل الإعداد بمساعدة تطبيق Nighthawk.

كل راوتر وعدة توجيه سيدعم سرعة تصل إلى 1.8 جيجابايت في الثانية والتي من المفترض أن تغطي مدى 139 كم مربع في العقدة. ويحتوي الراوتر على منفذين Ethernet أحدهم للأنترنت والآخر لشبكات LAN، وكل عدة توجيه ستحتوي على منفذ Ethernet واحد.

النظام لا يشمل العديد من المزايا مثل نظام Orbi؛ لكن Netgear أوضحت أنها ستستمر في إضافة المزايا لمجموعة Nighthwak. يبدأ سعر مجموعة Orbi من 700 دولار، لكن سعر مجوعة Nighthwak سيكون أقل بكثير.

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سيتم شحن مجموعة الراوتر وعدة التوجيه الواحدة في وقت ما من هذا الشهر، أما مجوعة الراوتر مع عدتي التوجيه ستكون متاحة في وقت لاحق من الربع الأول من العام؛ ولم تصرح الشركة عن سعر المجموعة الثانية بعد.

أعلنت Netgear أيضًا عن راوتر Nighthawk AX6 6-Stream AX5400 WiFi 6، والذي سيكون متاح في الربع الأول من هذا العام. وستقدم الشركة مقوي الشبكة AX1800 4-Stream WiFi 6 Mesh Extender (EAX20)، والذي سيكون متاح بسعر 149.99 دولار.

المصدر

هذا الموضوع Netgear تقدم روترات Nighthawk WiFi 6 mesh بسعر معقول #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.