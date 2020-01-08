شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الوطنى الليبى يعلن توسيع منطقه الحظر الجوى فوق العاصمة طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الناطق العسكرى للجيش الوطنى الليبى اللواء أحمد المسمارى، أنه تم توسيع منطقه الحظر الجوى فوق طرابلس، وأضاف المسمارى فى بيان مصور على موقعه الرسمى "بالفيس بوك" حسبما افادة بوابة أفريقيا للأخبار، اليوم الاربعاء، أن على شركات الطيران الالتزام بالحظر الجوى على مطار معيتيقة والقاعدة الجوية بطرابلس، وعدم تعريض طائرتها لخطر التدمير على حد وصفه.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، أعلنت فى وقت سابق اليوم، عن توسيع منطقة الحظر الجوى التى أعلنت عنها فى وقت سابق، لتشمل مطار وقاعدة معيتيقة الجوية، وذلك اعتبارا من هذا اليوم؛ كما طالبت شركات النقل بضرورة مراعاة ذلك والالتزام التام بما تم الإعلان عنه وعدم تعريض طائراتها للخطر.

و قد أعلن المركز الإعلامى لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبى، اليوم الأربعاء، أن قوات الجيش الليبى سيطرت على جزيرة الشريف بمشروع الهضبة فى طرابلس، وقال المركز الإعلامى عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حسبما أفادت بوابة إفريقيا الإخبارية، "القوات المسلحة والشباب المساند يسيطران على جزيرة الشريف بمشروع الهضبة، والذى يربط مشروع الهضبة بمنطقتى سيدى حسين الهضبة القاسى وصلاح الدين".

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و من الجدير بالذكر، أن الجيش الليبى أعلن فى وقت سابق عن إطلاق غارات جوية على ميليشيات الوفاق ومخازن أسلحة جنوب مدينة نالوت.

وكان الجيش الوطنى الليبى حقق عدة مكاسب بسيطرته على مدينة سرت شمالى البلاد، والضغط بشكل أكبر على الميليشيات المسلحة المتمركزة فى مدينة مصراتة والداعمة لحكومة الوفاق الوطنى.

وتتوسط مدينة سرت ليبيا وتقع وسط المسافة بين طرابلس وبنغازى وبها قاعدة جوية بها بنية تحتية ممتازة، بالإضافة إلى الميناء البحرى وهو من أهم الموانئ البحرية والطريق الرابط بين الشرق والغرب يمر من مدينة سرت.