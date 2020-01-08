شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان اللبنانى: المرحلة تستدعى حكومة جامعة لـ "لم الشمل الوطنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اعتبر رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، أن المرحلة الراهنة التى يعيشها لبنان تستدعى تشكيل حكومة لـ "لم الشمل الوطنى" وتكون جامعة وفق رؤية تتصدى بنجاح لكل الهواجس التى تجتاح لبنان، انطلاقا من تقديم مصلحة البلاد والشعب ووضعهما فوق كل اعتبار.



وقال برى خلال استقباله اليوم مجموعة من أعضاء مجلس النواب: "اللبنانيون لا يأبهون لهذا الكم من الثرثرات السياسية فى ظل الواقع المالى المتدحرج من سيء إلى أسوأ، وكل اهتمامهم أن تكون هناك حكومة تطمئنهم وتبدد الهواجس المشروعة حيال لقمة العيش ومدخراتهم بعيدا عن منطق الأنانيات السياسية".

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وأضاف: "الوقت ليس وقت تقاذف وإلقاء المسئوليات أو الخلاف على شكل الحكومة الجديدة عن جوهرها وبرامجها".



وأعرب رئيس المجلس النيابى عن أسفه لعدم ممارسة حكومة تصريف الأعمال لصلاحيتها وفقا للدستور، لاسيما فى ضوء خطورة الظروف الاستثنائية التى يشهدها لبنان، داعيا إياها إلى مزاولة صلاحيتها كاملة.



وأشار إلى أنه تلقى من لجنة المال والموازنة النيابية مشروع موازنة العام 2020 الذى أعدته الحكومة السابقة قبل استقالتها، وذلك عقب إجراء التعديلات اللازمة عليها بمعرفة اللجنة، لافتا إلى أنه سيحدد جلسة نيابية عامة لمناقشتها قبل نهاية هذا الشهر.