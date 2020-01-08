شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام الكويتى: تشكيل لجنة تحقيق بشأن نشر معلومات غير صحيحة عبر "كونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الإعلام الكويتى محمد الجبرى، تشكيل لجنة تحقيق محايدة، بشأن ما تم نشره من معلومات غير صحيحة عبر حساب وكالة الأنباء الكويتية "كونا" على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وأوضح الجبرى، فى تصريح صحفى اليوم الأربعاء، أن اللجنة المكلفة بالتحقيق، ستضم ممثلين لعدة جهات.

وكان رئيس مركز التواصل الحكومى الناطق الرسمى باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، قد أكد فى وقت سابق اليوم، أنه لا صحة لما تردد حول انسحاب القوات الأمريكية من الكويت، لافتا إلى اختراق حساب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

يشار إلى أن، وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، قد أعلنت فى وقت سابق اليوم، اختراق حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وبث خبرا مغلوطا حول انسحاب القوات الأمريكية من الكويت فى غضون ثلاثة أيام.

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وأكدت الوكالة، أنها لم تبث أى خبر بهذا الشأن، مشددة على ضرورة تحرى الدقة فى تداول المعلومات والأخبار ونقلها والحرص على استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة والرسمية.

ولفتت انتباه المشتركين وقراء النشرة على الموقع الإلكترونى، إلى أنه تم اختراق حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وعليه فإن الوكالة تحتفظ بحقها القانونى فى مساءلة أى جهة أو شخص يثبت وقوفه وراء هذا الخبر غير الصحيح أمام القضاء.

و فيما بعد، حذفت الوكالة التغريدة، متحدثة عن اختراق لحسابها.