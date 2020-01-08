شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يسيطر على جزيرة الشريف فى طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الإعلامى لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبى، اليوم الأربعاء، أن قوات الجيش الليبى سيطرت على جزيرة الشريف بمشروع الهضبة فى طرابلس، وقال المركز الإعلامى عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حسبما أفادت بوابة إفريقيا الإخبارية، "القوات المسلحة والشباب المساند يسيطران على جزيرة الشريف بمشروع الهضبة، والذى يربط مشروع الهضبة بمنطقتى سيدى حسين الهضبة القاسى وصلاح الدين".

و من الجدير بالذكر، أن الجيش الليبى أعلن فى وقت سابق عن إطلاق غارات جوية على ميليشيات الوفاق ومخازن أسلحة جنوب مدينة نالوت.

وكان الجيش الوطنى الليبى حقق عدة مكاسب بسيطرته على مدينة سرت شمالى البلاد، والضغط بشكل أكبر على الميليشيات المسلحة المتمركزة فى مدينة مصراتة والداعمة لحكومة الوفاق الوطنى.

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وتتوسط مدينة سرت ليبيا وتقع وسط المسافة بين طرابلس وبنغازى وبها قاعدة جوية بها بنية تحتية ممتازة، بالإضافة إلى الميناء البحرى وهو من أهم الموانئ البحرية والطريق الرابط بين الشرق والغرب يمر من مدينة سرت.

كانت قوات الجيش الليبى قد أحكمت السيطرة الكاملة على مدينة سرت الساحلية (450 كلم شرق طرابلس و250 كلم على مصراتة)، التى كانت تحت نفوذ ميليشيات مصراتة التابعة لقوات حكومة الوفاق، بعد عملية عسكرية خاطفة ومفاجئة، وضعت الجيش وجهًا لوجه مع مدينة مصراتة ذات الثقل العسكرى والسياسى وحتى الاقتصادى فى الغرب الليبى.

أفشلت قوات الجيش الوطنى الليبى، مخطط تركيا، بإرسال مرتزقته ومقاتليها عبر مدينة سرت، عن طريق الميناء البحرى أو قاعدة القرضابية، التى كانت تسيطر عليها كتائب وميليشيات البنيان المرصوص التابعة لمدينة المرصوص.