شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. عاهل الأردن يمنح ابنته نيشان نجاح سلاح الجو والأسرة المالكة تهنئها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الأمير الحسين ابن الملك عبد الله العاهل الأردنى، شقيقته الأميرة سلمى بعد اجتيازها دورة مرشحى سلاح طيران كلية الملك الحسين الجوية، ونشر صورتها على حسابه بموقع "إنستجرام"، اليوم الاثنين، أثناء تقليدها نيشان النجاح من والدهما الملك عبد الله الثانى بن الحسين وعلق قائلا "كالعادة إصرارك سر تميزك !... مبارك تقليدك جناح الطيران وأتمنى لك المزيد من التقدم في قادم الأيام".



شقيقة الاميرة سلمى يهنأها بعد نجاحها



الاميرة سلمى وولدها ملك الاردن

كما نشرت الملكة رانيا، زوجة الملك عبد الله حسين الثانى، على حسابها الرسمى بـ"إنستجرام" مقاطع فيديو للحظة تخرج ابنتها الأميرة سلمى من دورة مرشحى طيران كلية الملك الحسين الجوية وتقليدها وسام النجاح أمام والدها ملك الأردن، ثم التقاط الصورة التذكارية لها مع ابنتها، حيث تعد أول فارسة أردنية استطاعت ان تجتاز مرحلة التدريب الاساسي وتنضم إلى حماة الوطن وصقور السماء للمملكة الأردنية.



صورة تذكارية للاميرة سلمى مع والدها وولدتها

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لحظة تخرج الاميرة سلمى من كلية الطيران

وعلى جانب آخر، أكد العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، للرئيس العراقى برهم صالح، أهمية بذل كل الجهود الممكنة لتجاوز التوتر فى المنطقة وتجنيبها أى تهديد محتمل، عقب مقتل الجنرال الإيرانى قاسم سليمانى بطائرات أمريكية مسيرة.

ووفقًا لبيان صادر عن الديوان الملكى الأردنى، أجرى الملك عبد الله الثانى، اتصالا هاتفيا بالرئيس العراقى برهم صالح، وأكد خلاله ضرورة بذل كل الجهود اللازمة لتجاوز التوتر وتجنيب المنطقة والعالم أى تهديد.

وبحسب البيان، فقد أكد العاهل الأردنى حرص بلاده الدائم على أمن العراق واستقراره، وضرورة بذل كل الجهود اللازمة لتجاوز التوتر، وضرورة حماية العراق وشعبه بكل مكوناته، وتجنيب المنطقة والعالم أى تهديد للسلم والاستقرار"، وذلك وفقًا لما نقلته "سكاى نيوز"، اليوم الأحد، عن وكالة فرانس برس.