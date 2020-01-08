شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية العراقية تستدعى سفير إيران فى بغداد بعد هجوم قاعدة عين الأسد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة الخارجية العراقية، بيانا أكدت فيه رفضها لتعرض الأراضى والقواعد العراقية منتصف ليلة الأربعاء الموافق 8/1/2020 لضربات بالصواريخ الإيرانية والتى استهدفت معسكرات تضم قوات عراقية وغير عراقية، مشيرة إلى رفضها تلك الاعتداءات، وتابع بيان الخارجية العراقية، نُشدِّد على أنَّ العراق بلدٌ مُستقل، وأنَّ أمنه الداخلى يحظى بالأولوية والاهتمام البالغين، ولن نسمح بأن يكون ساحة صراعات، أو ممراً لتنفيذ اعتداءات، أو مقراً لاستخدام أراضيه للإضرار بدول الجوار.

وأكدت وزارة الخارجية العراقية، أنها ستقوم استدعاء سفير الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة لإبلاغه بما تقدم.





وقال وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، أن الهجوم الصاروخى للحرس الثورى الإيرانى على قاعدة عين الأسد الأمريكية بالعراق فجر اليوم، الأربعاء، تم بعلم الحكومة والقوات المسلحة العراقية.

وأكد أن بلاده هاجمت القاعدة الأمريكية التى استغلتها واشنطن لشن هجومها الذى استهدف الأسبوع الماضى، قاسم سليمانى، قائد فيلق "القدس" التابع للحرس الثورى الإيرانى، وآخرين.

وقال الدبلوماسى الإيرانى، للتلفزيون الرسمى أن الهجمات الصاروخية الإيرانية على أهداف أمريكية فى العراق اليوم الأربعاء "دفاع مشروع عن النفس"، مضيفا أن تقييم واشنطن للرد الإيرانى ينبغى ألا يكون مبنيا على "أوهام"

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ونفذت إيران ضربات صاروخية على قوات تقودها الولايات المتحدة فى العراق فى وقت مبكر اليوم الأربعاء ردا على مقتل قاسم سليمانى قائد فيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيرانى فى ضربة جوية بطائرة مسيرة أمريكية.

وفى أول تعليق له على قصف الحرس الثورى الإيرانى لقاعدة عين الأسد الأمريكية فى العراق، قال الزعيم الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى " تم توجيه صفعة للولايات المتحدة الأمريكية فجر اليوم والإنتقام أمر آخر"، مضيفا "تواجد أمريكا فى المنطقة يجب أن ينتهي".

وقال الحرس الثورى الإيرانى، فى بيان جاء فيه "ننصح أمريكا بسحب قواتها من المنطقة حتى لا يموت المزيد من الجنود".

وبينما قال التليفزيون الإيرانى، أن 80 قتيلا فى الهجمات الصاروخية الإيرانية على أهداف أمريكية بالعراق، قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن خسائر القصف الإيرانى لأهداف أمريكية فى العراق، مادية محدود.

وفى أوت رده، قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بعد قصف الحرس الثورى الإيرانى لعدد من الأهداف الأمريكية فى العراق فى مقدمتها قاعدة عين الأسد العسكرية،:"جيشنا هو الاقوى وسيصل لأى مكان فى العالم".وقال الرئيس الأمريكى على تويتر، الأخبار حول الخسائر جيدة حتى الأن.