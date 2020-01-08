شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان يزور غدا معقل "الحركة الشعبية" فى جنوب كردفان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس الوزراء السودانى، أن رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، سيزور غدا الخميس، مدينة كاودا، فى ولاية جنوب كردفان "جنوب السودان"، ومدينة كاودا، هى معقل "الحركة الشعبية – شمال – جناح عبد العزيز الحلو"، وسيعتبر حمدوك، أول مسئول سودانى كبير يزور المدينة منذ عدة سنوات.

وقال وزير الإعلام السودان، فيصل محمد صالح، فى تصريحات للصحفيين، عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، إن حمدوك سيرافقه فى تلك الزيارة عدد من الوزراء والمسئولين، لافتا إلى أن رئيس الوزراء سيتوجه إلى كادوقلى (عاصمة جنوب كردفان)، ومنها إلى كاودا، بعد أن تلقى دعوة من عبد العزيز الحلو لزيارة المنطقة.

وأضاف وزير الإعلام السودان، "نذهب إلى كاودا كرسل سلام، حيث انتهى العهد الذى كان يتم فيه التعامل مع حركات الكفاح المسلح كأعداء"، لافتا إلى أن الزيارة ستسهم فى كسر الحاجز النفسى والسياسى والأمني.

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وأوضح، فيصل محمد صالح، أن الزيارة تعد رسالة سلام، تُعبر عن توفر الإرادة لتحقيق السلام فى البلاد فضلا عن أنها توفر فرصة للاطمئنان على المواطنين السودانيين فى هذه المنطقة.

وقال صالح، "نعول كثيرا على هذه الزيارة التاريخية ونعتقد أنها ستفتح الآفاق أمام عملية السلام وتسهيل مفاوضات السلام فى جوبا"، لافتا إلى أنه سيتم خلال الزيارة توجيه دعوة لعبد العزيز الحلو لزيارة الخرطوم.