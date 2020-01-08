شكرا لقرائتكم خبر عن غصن: لست رجلا سياسيا لكن مستعد لوضع خبرتى فى خدمة لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال كارلوس غصن الرئيس المقال لشركة نيسان اليوم الأربعاء إنه ليس رجل سياسة، وتابع "أنا لست رجلا سياسيا ولا عندى أى طموح سياسى ولكن اذا طلب منى أن أضع خبرتى لأخدم البلد انا مستعد. إذا طلب منى أضع خبرتى ولكن ليس كسياسي.. ما بدى وظيفة ما بدى رتبة ما بدى شي".

وأضاف غصن الذى يحمل جواز سفر فرنسيا فى مؤتمر صحفى فى لبنان،حيث يتواجد منذ فراره من الادعاء فى اليابان فى أواخر الشهر الماضي، إنه كان يتمنى ألا تتخلى عنه فرنسا فى مواجهته القانونية مع اليابان بشأن مزاعم عن ارتكابه مخالفات مالية وهو ما ينفيه.

وردا على سؤال عما إذا كان يشعر أن فرنسا تخلت عنه قائلا متسائلا "كيف كنت ستشعر لو كنت مكاني؟ هل كنت ستشعر بأى دعم؟... أنا مواطن فرنسي".