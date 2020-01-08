شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران المدنى العراقى: الملاحة الجوية تأثرت بشكل بسيط بالظروف الراهنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن الطيران المدنى العراقى، قال إنه لم يتلق أى مذكرة من شركات طيران بتعليق الرحلات للعراق.

وأشار الطيران المدنى العراقى، إلى أن الملاحة الجوية تأثرت بشكل بسيط بالظروف الراهنة.

وكانت إيران أعلنت استهدفها لقاعدتين عسكريتين أمريكيتين فى العراق بصواريخ من طراز فتح 313، وأكدت وقع إصابات بين الجنود الأمريكيين.

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وكان الحرس الثورى الإيرانى، أعلن فى بيان له فجر الاربعاء، استهدافه القاعدتين الأمريكيتين، بعشرات الصواريخ الباليستية، ردًا على عملية قتل القائد سليمانى التى قامت بها الولايات المتحدة، الجمعة الماضية.

وأكد مسئولون أمريكيون، أن الخسائر جراء قصف الحرس الثورى الإيرانى لأهداف أمريكية فى العراق منها قاعدة عين الأسد العسكرية فى محافظة الأنبار، قليلة جدا.

يذكر أن قاعدة "عين الأسد" سبق وأن تعرضت نهاية العام الماضى إلى قصف بالصواريخ من قبل جهة مجهولة.