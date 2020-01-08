شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان قائمة أعضاء لجنة مراجعة الدستور الجزائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قرر الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة خبراء مكلفة بصياغة اقتراحات لمراجعة الدستور، وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، يرأس اللجنة أحمد لعرابة الخبير فى القانون العام الدولى وعضو لجنة القانون الدولى فى منظمة الأمم المتحدة ، فيما تم تعيين وليد عقون مقرراً عاماً للجنة.

و تشمل قائمة أعضاء لجنة مراجعة الدستور الجزائرى، عبد القادر غيتاوى، أستاذ فى القانون جامعة أدرار، وسعاد غوتى أستاذة فى القانون، جامعة الجزائر، و بشير يلس شاوش أستاذ فى القانون جامعة وهران، و مصطفى خراجى أستاذ بروفيسور فى القانون بجامعة سيدى بلعباس، و مايا سحلى أستاذ فى القانون جامعة الجزائر، عضو فى اللجنة الافريقية لحقوق الانسان، و عبد الحق مرسلى، أستاذ فى القانون، جامعة تمنراست، والسيد نصر الدين بن طيفور أستاذ بروفيسور فى القانون، جامعة تلمسان.

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كما تشمل القائمة على كل من، صاش لشهب جازية أستاذة فى القانون، جامعة سطيف، و سامية سمرى أستاذة فى القانون، جامعة الجزائر، و خلفان كريم، أستاذ فى القانون، جامعة تيزى وزو، و موسى زهية أستاذة فى القانون، جامعة قسنطينة، و الرحمن بن جيلالى، أستاذ محاضر، جامعة خميس مليانة، و نبيلة لدرع، أستاذة محاضرة، جامعة تيبازة، و مصباح أومناس، استاذ محاضر، جامعة الجزائر، والسيد فاتسح اوقرقوز، دكتور فى القانون بجنيف و قاض سابق لدى المحكمة الافريقية لحقوق الانسان.

وأفاد البيان بأن قرار تشكيل لجنة خبراء لصياغة مقترحات لتعديل الدستور، يأتى تنفيذا لتعهدات الرئيس تبون بإجراء إصلاح معمق للدستور كما أن هذا التعديل سيأتى لتجسيد أنماط حوكمة جديدة، بالإضافة إلى تدعيم ركائز الجمهورية الجديدة.

ويجسد قرار تشكيل لجنة خبراء للإشراف على صياغة مقترحات لتعديل الدستور، تعهد الرئيس تبون بتعديل القانون الأسمى فى البلاد، بإشراف من هيئة خبراء، وهو التعهد الذى كان من بين أولويات الرئيس تبون.