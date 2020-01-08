قطر تدعو إلى إعلاء "صوت العقل" لاستقرار المنطقة

الدوحة/ أحمد يوسف/ الخليج 365

أعرب مجلس الوزراء القطري عن قلقه إزاء التطورات بالمنطقة، داعيًا إلى إعلاء "صوت العقل" وانتهاج الطرق السلمية لحل الخلافات.

جاء ذلك في بيان عقب اجتماع للمجلس عقًد بمقره في الديوان الأميري الأربعاء.

وشدد البيان على ضرورة "إعلاء صوت العقل والحكمة وتخفيف التوتر ووقف التصعيد وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة".

كما أشاد المجلس "بدور جميع الأطراف الإقليمية والدولية التي تسعى في اتجاه نزع فتيل الأزمة وتدعو بقية الدول والمجتمع الدولي للتعامل بمسؤولية تجاه شعوب المنطقة".

وفجر الأربعاء، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدتين أمريكيتين بالعراق، بعشرات الصواريخ الباليستية، ردا على مقتل سليماني، بغارة أمريكية في بغداد، الجمعة الماضي.

Advertisements

كما تحدثت وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية، عن وقوع 80 قتيلا على الأقل، في الهجوم الذي قالت إنه ألحق أضرارا كبيرة في قاعدة "عين الأسد"، وهو ما نفاه مسؤول أمريكي في تصريح لقناة "سي إن إن".

وعقب الهجوم الإيراني على القاعدتين، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب، أحيط علما بالهجوم، وأنه يتابع تطورات الأوضاع عن كثب.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أن إيران استهدفت قاعدتين تضم قوات أمريكية بالعراق بأكثر من 12 صاروخا باليستيا، هما قاعدة "عين الأسد" بمحافظة الأنبار، وأخرى في أربيل.

وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.